RIPATRANSONE – Sono ore calde nel Piceno, non solo dal punto di vista meteorologico.

A scaldare ancora di più l’ambiente è il tema della sanità e, in particolare, dell’Ospedale Unico. C’è chi si schiera per il posizionamento a Spinetoli e chi, invece, ne contesta la collocazione.

Stamattina, 30 luglio, abbiamo dato la notizia che il Comune di Cossignano ha presentato una mozione per dire no al nuovo nosocomio a Spinetoli come successo a San Benedetto.

Qui l’articolo

A Ripatransone il gruppo d’opposizione Progetto Paese contesta il primo cittadino Alessandro Lucciarini De Vincenzi per non aver preso come “modello” il collega Giancarlo Vesperini e condividendo il nostro articolo affermano: “Noi l’abbiamo presentata la mozione ma il nostro primo cittadino ha detto no. Infatti non c’è all’ordine del giorno. Peccato, ha perso nuovamente una grande occasione”.

Qui il loro post

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.