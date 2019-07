GROTTAMMARE – Una vetrina niente male per una località costiera del Piceno.

Parliamo di Grottammare che oggi, 30 luglio, sarà in televisione. Verso le 18 ci sarà un collegamento in diretta con la trasmissione di Rai1, “La Vita in Diretta”.

La Perla dell’Adriatico è rientrata in un focus dedicato del programma televisivo dedicato alle spiagge d’Italia rivolte verso un Borgo storico.

Il collegamento dovrebbe effettuarsi dalla spiaggia del lungomare Colombo. Alle 17 ci sarà un “lancio” all’interno della trasmissione.

