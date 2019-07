SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato lanciato da Wwf Italia, in occasione dell’Overshoot Day, il video “Noi siamo Natura”, scritto e diretto dai registi sambenedettesi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia con la voce del celebre doppiatore italiano Flavio Aquilone (Denver ne “La casa di carta”, oltre che voce ufficiale di Zac Efron) e le musiche di Cristiano Corradetti. Il video, realizzato qualche mese fa, era stato selezionato da Wwf Gobal, per promuovere in tutto il mondo Earth Hour, mobilitazione internazionale finalizzata a vincere la sfida del cambiamento climatico.

I due registi marchigiani, attraverso il loro progetto, che ha ricevuto il maggior numero di consensi sulla pagina di Earth Hour, hanno evidenziato, con immagini e parole eloquenti, quanto l’essere umano e la natura siano fortemente dipendenti l’uno dall’altra, dalla luce del sole alle onde del mare, dal caffè della mattina agli abiti che si indossano, veicolando un messaggio di speranza incentrato su scelte etiche che l’uomo può compiere quotidianamente per contribuire al benessere della natura e dell’uomo stesso.

L’Overshoot Day ricorda quanto umanità e natura siano interdipendenti e proprio per raccontare questa connessione, il Wwf Italia ha così deciso di lanciare ufficialmente, in occasione della giornata, il video dei due registi di San Benedetto per il suo contenuto emblematico e in linea con il messaggio di sensibilizzazione che vuole essere trasmesso. Il Wwf sta infatti cercando di mobilitare governi, parlamenti, imprese, organizzazioni e cittadini per un grande Global Deal per la Natura e la Gente affinché tutti si impegnino concretamente a ristabilire un equilibrio tra natura e umanità.

“Siamo molto orgogliosi di aver dato vita a un progetto al quale abbiamo lavorato con grande passione e coinvolgimento – hanno dichiarato Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia – ma soprattutto di aver contribuito a lanciare un messaggio che vuole far breccia nella mente delle persone in ogni gesto quotidiano affinché ci sia maggiore consapevolezza e benevolenza verso la natura. Ringraziamo il Wwf e tutti coloro che hanno accolto positivamente il nostro video anche grazie all’importante contributo di Flavio Aquilone che ha regalato la sua voce sposando un’iniziativa etica di rilievo mondiale”. Il video è visualizzabile da oggi al seguente link.

Secondo i calcoli del metodo dell’Impronta Ecologica promosso dal Global Footprint Network, oggi l’umanità avrà utilizzato il budget di risorse naturali che il nostro Pianeta ha messo a disposizione per quest’anno. L’umanità sta attualmente utilizzando le risorse del pianeta come se disponessimo di 1,75 pianeti, un sovrasfruttamento reso possibile perché continuiamo, anno dopo anno, a consumare il nostro capitale naturale, base del nostro benessere e del nostro sviluppo. L’intervento umano ha inoltre trasformato significativamente il 75% della superficie delle terre emerse, ha provocato impatti cumulativi per il 66% delle aree oceaniche ed ha distrutto l’85% delle zone umide. Questo sconcertante tasso di cambiamento globale della struttura e delle dinamiche degli ecosistemi della Terra, dovuto alla nostra azione non ha precedenti nella storia dell’umanità. Le cause principali sono la modificazione dei terreni e dei mari, l’utilizzo diretto delle specie viventi, il cambiamento climatico, l’inquinamento e la diffusione delle specie aliene.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.