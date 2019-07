SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Manca davvero poco all’esordio dell’Happy Car Samb femminile nel campionato di Beach soccer. La formazione rosa guidata da mister Paolo Tamburrini con l’ausilio del team manager Monica Barbizzi, parteciperà per la prima volta al campionato nazionale cercando di ricalcare le gesta della compagine maschile, plurititolata e sempre tra le favorite.

Non sarà facile come dichiara mister Tamburrini, che dopo tanti anni di esperienza nel futsal si cimenta in questa nuova esperienza: “Seguo da diversi anni la squadra maschile guardarli è un piacere oltre che fondamentale per imparare, ogni giorno grazie al supporto tecnico di mister Di Lorenzo cerchiamo di migliorare il progetto è nato da poco e sicuramente cercheremo di fare del nostro meglio in questo primo campionato. “

Foto di Adelaide Lelli

Il campionato si svolgerà con una prima fase a gironi di sola andata dal primo al 3 agosto a Giugliano in Campania; le prime classificate dei due triangolari accederanno alla seconda fase costituita dalla finale 1° e 2° posto.

Il progetto nato da un’idea di mister Oliviero Di Lorenzo, che da qualche anno aveva già in mente di avviare il settore femminile, è stato portato avanti proprio in questi mesi ed ha generato la nascita di una formazione con alcune ragazze del territorio e del vicino Abruzzo provenienti dal calcio a 11 e dal calcio a 5 ma anche con due innesti importanti, le brasiliane Jessica Mendonça, fresca vincitrice della Euro Winner Cup con il Lady Terracina (la Champion’s League del beach soccer) e Adelayne Keveli, portiere proveniente dal calcio a 11.

Ecco le date e il calendario delle sei squadre partecipanti suddivise in due gironi:

Girone A:

• A.S.D. LADY INTERNATIONAL,

• A.S.D. PAVIA BEACH SOCCER,

• A.S.D. BSC TERRACINA FEMMINILE (Società Campione in carica)

Girone B:

• A.S.D. LOKRIANS BEACH CLUB,

• A.S.D. NAPOLI BEACH SOCCER,

• HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER

Finale Giugliano in Campania – località Varcaturo 4 Agosto 2019

Finale 1°- 2° posto

Vincente Girone A – Vincente Girone B (ore 18,00)

Le ragazze della Sambenedettese scenderanno nell’arena il pomeriggio del 1° Agosto, dove alle 18 affronteranno il Napoli Beach Soccer e la mattina successiva quando alle 11 affronteranno il Lokrians.

Calendario completo:

GIRONE A – Giugliano in Campania – località Varcaturo

• Prima Giornata (Giovedì 1° Agosto 2019)

BSC TERRACINA FEMMINILE – PAVIA BEACH SOCCER (ore 17,00)

Riposa LADY INTERNATIONAL

• Seconda Giornata (Venerdì 2 Agosto 2019)

PAVIA BEACH SOCCER – LADY INTERNATIONAL (ore 10,30)

Riposa BSC TERRACINA FEMMINILE

• Terza Giornata (Sabato 3 Agosto 2019)

LADY INTERNATIONAL – BSC TERRACINA FEMMINILE (ore 10,30)

Riposa PAVIA BEACH SOCCER

GIRONE B – Giugliano in Campania – località Varcaturo

• Prima Giornata (Giovedì 1° Agosto 2019)

HC SAMBENEDETTESE BS – NAPOLI BEACH SOCCER (ore 18,00)

Riposa LOKRIANS BEACH CLUB

• Seconda Giornata (Venerdì 2 Agosto 2019)

LOKRIANS BEACH CLUB – HC SAMBENEDETTESE BS (ore 11,30)

Riposa NAPOLI BEACH SOCCER

• Terza Giornata (Sabato 3 Agosto 2019)

NAPOLI BEACH SOCCER – LOKRIANS BEACH CLUB (ore 11,30)

Riposa HC SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER

