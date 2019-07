L’esposizione avrà luogo presso la Casa degli Artisti, in centro storico dal primo agosto al 10 agosto, dalle ore 19 alle ore 23, ingresso gratuito

ALTIDONA – La rassegna d’arte contemporanea “Profumo di sere d’estate” continua con la personale di pittura della pittrice marchigiana Milena Bernardini. L’esposizione avrà luogo presso la Casa degli Artisti, in centro storico ad Altidona dal primo agosto al 10 agosto, dalle ore 19 alle ore 23, ingresso gratuito.

La mostra dal titolo “Paesaggi e Ricordi” proporrà al pubblico una ventina di tele, per la maggior parte realizzate con la tecnica dei colori ad olio, che ci condurranno, tra vivaci colori, in un percorso paesaggistico creato dall’artista per fermare l’attenzione dei visitatori sulle bellezze della nostra madre terra con l’auspicio di preservarla e tutelarla nel tempo.

Ogni paesaggio inoltre è un’immagine scatta con il cuore che poi riportata sulla tela mantiene vivo nel tempo il ricordo di quel momento.

Milena Bernardini ha partecipato negli ultimi anni a varie collettive sia in Italia che all’estero, di recente le sue opere sono state esposte presso un importante Galleria in centro a Roma e presso il prestigioso e antico Caffè Letterario le Giubbe Rosse di Firenze. Ha partecipato a concorsi ottenendo premi ed è alla sua quarta personale d’arte.

L’artista sarà presente durante tutto il periodo espositivo presso la Casa degli Artisti per accogliere visitatori e dare loro informazioni sui dipinti.

