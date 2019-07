MONTEPRANDONE – Serata di grande musica, e non solo, il 29 luglio.

A Centobuchi è in corso la Festa di Sant’Anna. Giorni in cui sono presi d’assalto gli stand gastronomici dove, dalle 19.30 si sono potuti gustare i tipici Spinosini al sugo di contadino e al prosciutto e limone. File e code, ben ordinate, in attesa di gustare le prelibatezze.

Il menù prevede, inoltre, patatine, hot dog, hamburger, brezel, olive all’ascolana e tanti altri gustosi piatti, accompagnati da vino e birra.

Sul palco sono saliti i Nomadi. Una marea umana si è radunata sullo spiazzale e a ridosso del palco per assistere al concerto gratuito.

Una folla composta da famiglie, giovani e meno giovani. Tutti insieme per cantare e ascoltare i brani più famosi che hanno reso il gruppo una sorta di divinità nel panorama musicale.

