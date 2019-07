GROTTAMMARE – Appuntamento sociale e culturale.

Mercoledì 31 luglio alle ore 21.30 torna il cabaret in piazza a Grottammare. Protagonista, per la rassegna Cabaretour 2019, il noto comico romano Gianluca Giugliarelli, che proporrà in Piazza Fazzini il meglio del suo repertorio umoristico. Zelig Off, Made in Sud, Supertrambusto; celebre il personaggio del divorziato con il quale spopola in tv e nel web. Comico d eccezione ma anche attore in fiction di successo, del calibro di Un Medico in Famiglia e Linda ed il Brigadiere. Un appuntamento ad ingresso libero da non perdere per gli amanti della comicità.

La serata prevede anche la partecipazione del noto rapper sambenedettese J And, che presenterà in esclusiva per gli amici della perla dell’Adriatico la nuova hit 2019, capace in pochi giorni di raccogliere migliaia di visualizzazioni nei social. La serata, patrocinata dall’ amministrazione comunale, verrà introdotta dall’associato del Lido degli Aranci Giuseppe Cameli; nella parte iniziale vi sarà la proiezione di un video story celebrativo sulla storia del palio del pattino, a cura di Matteo Trionfi.

