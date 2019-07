SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Finisce contro i veicoli in sosta e, non pago, lascia la vettura sul posto lasciando perdere le proprie tracce.

E’ accaduto alle prime ore del 29 luglio a San Benedetto in via Tedeschi. Il “protagonista”, in auto, si era schiantato contro due mezzi parcheggiati.

In mattinata è stato rintracciato dalla Municipale, che nel frattempo aveva provveduto alla rimozione: si tratta di un giovane che verrà sanzionato come previsto dal Codice della Strada.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.