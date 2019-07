FERMO – Questioni di giorni per l’evento già considerato dell’anno.

Parliamo del Jova Beach Party a Lido di Fermo il 3 agosto. Lo show musicale, inedito, di Jovanotti sulle spiagge di tutta Italia.

Il Comune di Fermo ha diffuso indicazioni su viabilità e parcheggi.

Per ogni parcheggio perso viene recuperato un nuovo posto limitrofo con il recupero di nuove aree parcheggio, per residenti, dimoranti e dipendenti in zona l’unica limitazione al transito sarà dalle 11 del 3 agosto fino alle 8 del giorno dopo su poche vie: Via Macchiavelli, Adami, De Gasperi, Riva del Pescatore, parte del Lungomare Fermano (da incrocio con via Uso di Mare ad incrocio con via Alberti) e Piazzale Piccolomini.

Queste in sintesi le modifiche che porterà l’evento di promozione senza precedenti.

Ecco ogni indicazione per viabilità, traffico e parcheggio connessa al concerto del 3 agosto, al periodo di allestimento e disallestimento, definite dall’ordinanza 216 del 27 luglio.

A) DIVIETO DI SOSTA PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Dal 27 luglio al 5 agosto è vietata la sosta unicamente in Piazzale Piccolomini, su entrambi i lati della carreggiata di Viale Casabianca e sui due parcheggi (“lotti”) posti tra via Adami e Pista Ciclabile Casartelli.

Per residenti, dimoranti e bagnanti sarà usufruibile ampio parcheggio antistante all’incrocio tra Viale Casabianca e S.S. 16: tale parcheggio, nella sola giornata del 3 agosto sarà riservato a residenti, dimoranti e dipendenti di esercizi presenti nelle aree interdette.

B) DIVIETI PER LA SOLA GIORNATA DI EVENTO

1) DIVIETO DI SOSTA dalle 6 del 3 agosto alle 8 del 4 agosto.

– Via Lungomare Fermano dall’incrocio con via Uso di Mare o all’incrocio con via Alberti

– via Alberti

– via Macchiavelli e le sole traverse chiuse lato est (mare)

– viale Ottavio Adami e le sole traverse chiuse lato est (mare)

– Viale Alcide De Gasperi

– via Riva del Pescatore

– viale del Lido dal Lungomare Fermano fino all’incrocio con via G. da Verrazzano

– via Ugo La Malfa dalla SS n.16 fino all’incrocio con via De Gasperi

– parcheggio ovest di Via Nenni

– piazzale Giovanni Paolo II

– Via Pigafetta lato est (mare)

– parte di Via Altoviti dalla Pista Ciclabile Casartelli al Viale Macchiavelli.

Per residenti, dimoranti e dipendenti di esercizi in dette zone sarà usufruibile ampio parcheggio antistante all’incrocio tra Viale Casabianca e Statale 16 e parcheggio all’intersezione SP San Marco e SS 16.

2) ZONA PEDONALE – DALLE ORE 8 del 3 agosto (E DALLE 11 PER RESIDENTI, DIMORANTI, DIPENDENTI E CARICO/SCARICO) ALLE ORE 8 del 4 agosto.

– tratto di via Lungomare Fermano che va dall’incrocio con via Uso di Mare all’incrocio con via Alberti

– via Alberti

– viale Macchiavelli

– tratto di Viale Casabianca che va dalla rampa del sottopasso ferroviario fino a P.le Piccolomini

– Piazzale Piccolomini

– viale Ottavio Adami

– via Riva del Pescatore

– viale Alcide de Gasperi

– parte di Via Altoviti dalla Pista Ciclabile Casartelli al Viale Macchiavelli.

– Via Pigafetta lato est (mare).

3) ZONA A TRAFFICO LIMITATO (RISERVATA AL TRANSITO DEI SOLI RESIDENTI, DIMORANTI, DIPENDENTI E CARICO/SCARICO) DALLE ORE 8 del 3 agosto alle 8 del 4 agosto.

– Viale Casabianca fino alla rampa del sottopassaggio

– Viale del Lido fino ad incrocio con via G. da Verrazzano

– Via Rossetti

– Via Pazzi

– Via Girardi

– Via Uso di Mare

– Via Nenni

– Via Ugo La Malfa con totale chiusura veicolare del sottopasso di via Ugo la Malfa con le modalità sotto riportate

4) ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL TRAFFICO VEICOLARE DALLE ORE 8 del 3 agosto alle ore 8 del 4 agosto.

– i veicoli transitanti in Via Lungomare Fermano con direzione nord, provenienti da Porto San Giorgio all’incrocio con Via Uso Di Mare (chalet il Grillo) verranno dirottati sulla SS 16, percorrendo Via Uso Di Mare e Viale del Lido;

– i veicoli transitanti in via Nenni con direzione sud, provenienti da Porto San Elpidio all’incrocio con via Aldo Moro (rotondina tre archi) verranno dirottati sulla SS16, potranno transitare con direzione sud solo le vetture dei residenti del quartiere San Tommaso (via Nenni, via Togliatti, via Romita, via C.A. Dalla Chiesa, via Casalegno,via Ugo la Malfa).

