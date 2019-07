GROTTAMMARE – Buona la prima per un evento sul litorale del Piceno.

“Vivi la Via”: questo il titolo slogan, scelto dall’Associazione Presepe Vivente di Grottammare, per il lancio di una nuova vivace manifestazione nella perla dell’Adriatico ovvero Grottammare. Con la collaborazione del Comune e dell’associazione Lido degli Aranci.

Domenica 28 luglio, dalle ore 17 fino a tarda serata, la centralissima via Leopardi ha fatto da scenario ad una inedita ed interessante festa cittadina.

Mercatini, aree attrezzate per stands gastronomici, spettacoli di intrattenimento e special focus sul palio del pattino 2019: questo il ricco programma proposto per una domenica molto apprezzata.

Special guest è stato il noto mago Cristian, direttamente dalle reti Rai, in scena con il meglio del suo repertorio di illusionismo e micromagia, per un appuntamento impedibile per il mondo dei bambini.

Lo spettacolo serale è stato allietato dalla buona musica, con l’omaggio alla pop star Zucchero: il mito di Adelmo Fornaciari interpretato dall’eccellente band Sugar Friends, capitanata dal voice leader grottammarese Bernardino Novelli. Il resto del gruppo è composto da Lucio Ragni, Luca Morganti, Mauro Di Marco, Fabrizio Bruseles, Thomas Pucci e Paulina Pieprzka.

Durante lo show è stata ricordata la figura di Giacomo Leopardi, grazie allo spazio “La sera del di’ di festa” e sono stati proiettati video inediti con immagini spettacolari sul Palio del Pattino, per omaggiare e raccogliere il post gara della 21° edizione vinta dal rione San Biagio.

