Un lettore ci ha inviato giornalmente foto degli stessi posti a partire dal 18 luglio fino al 28. Emblematico un rifiuto in plastica presente tutti i giorni. Il Comune di San Benedetto farebbe bene a rimediare prima possibile visto che siamo in piena estate

SAN BENEDETTO – Continuano ad arrivare proteste per la scarsa cura delle strade. Ci sono posti sul lungomare e/o sulle strade adiacenti che non vedono una scopa non si sa da quanto tempo.

Per dimostrarlo ci sono arrivate in redazione foto degli stessi posti ogni giorno, tranne il 24 luglio, dal 18 luglio a ieri 28 luglio. Ve le proponiamo in sequenza, senza aggiungere parola, perché sono più che sufficienti per dimostrare che, chi ha fatto le foto, ha ragione.

In una città turistica e in piena estate non si può accettare un degrado che non ci fa onore.

18 LUGLIO 2019

19 LUGLIO 2019

20 LUGLIO 2019

21 LUGLIO 2019

22 LUGLIO 2019

23 LUGLIO 2019

25 LUGLIO 2019

26 LUGLIO 2019

27 LUGLIO 2019

28 LUGLIO 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.