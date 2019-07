CONTROGUERRA (TE) – Anche quest’anno il centro storico di Controguerra sarà il nucleo della 34° Sagra enogastronomica. Per sei serate, dal 30 luglio al 4 agosto, i suoi vicoli ti accoglieranno in un clima di festa ed allegria, per vivere dei piacevoli momenti in compagnia di cibo e intrattenimento.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole mangiare bene, bere a volontà e ascoltare musica indimenticabile. Anche quest’anno sarà aperta al pubblico la mostra “Persone Tradizioni e Luoghi di Controguerra” che, dedicata alla storia e alla memoria del paese, ne arricchirà il racconto. Un secondo palco in Piazza Mazzini accompagnerà il piacere di gustare le deliziose proposte culinarie: primi, braci e fritti. Ogni elemento che compone l’orchestra tradizionale della Sagra presenterà degli inediti, tutti da scoprire.

Per saperne di più e restare aggiornato sulle novità della festa visita la pagina facebook della Pro Loco di Controguerra

