È successo poco dopo la mezzanotte in pieno centro. La ragazza, dolorante, è comunque cosciente. Lo scooterista si è fermato a prestare soccorso. Ambulanza sul posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente alle prime ore del 28 luglio.

Poco dopo la mezzanotte una ragazza, mentre attraversava la strada in via San Martino, è stata colpita da uno scooter mentre transitava in direzione nord.

Un impatto davanti a molti presenti data la presenza di numerosi locali. Da ricostruire la dinamica.

Lo scooterista, un giovane ragazzo, si è fermato a prestare soccorso e ad attendere l’arrivo delle Forze dell’Ordine. Poco dopo sono giunti Vigili Urbani e Fiamme Gialle impegnate nei controlli contro la Movida molesta.

Sul luogo è giunta un’ambulanza. Il personale sanitario sta prestando le prime cure mediche alla giovane, dolorante, ma cosciente.

Probabilmente verrà trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

