Capita spesso che il mezzo è pieno e il villeggiante torna a casa deluso. Si sono lamentati anche i titolari degli hotel: “Noi li invogliamo a rispettare gli orari delle apposite locandine ma non fa certamente piacere vederli ‘sbuffare’ per non aver potuto rispettare il loro programma giornaliero”

SAN BENEDETTO – Continuano ad arrivare lamentele da parte di turisti e quindi di albergatori per motivi sempre più vari. L’ultima riguarda il bus scoperto che i nostri ospiti, pur gradendo il servizio, ma si sono lamentati con i titolari di alcuni hotel perché non è facile usufruirne.

Capita spesso che è pieno e, a chi sta sulla strada ad aspettarlo all’ora fissata nelle locandine, viene fatto dall’autista il segno che non c’è posto per cui nemmeno si fermano.

Ci ha detto un albergatore: “I turisti che si erano preparati, magari con i loro bimbi, tornano in hotel delusi per non dire arrabbiati per non aver potuto rispettare il loro programma giornaliero. ”

Cosa propongono gli hotel? “Noi facciamo in pieno il nostro dovere, mettendo le locandine con gli orari e invogliandoli a farsi il giro panoramico. Di fronte a quanto sta succedendo riteniamo che sarebbe il caso di usare il metodo della prenotazione, con internet non dovrebbe essere difficoltoso”.

Considerazioni che riteniamo giuste perché, se il servizio è gradito, la delusione per quanto sta accadendo assume l’effetto contrario per cui o si fa bene e si trova il modo di soddisfare le esigenze dei villeggianti o è meglio non farlo. Un effetto harakiri che sarebbe il caso, quindi, di evitare.

