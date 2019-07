SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Terza tappa de “Il Cantagiro” a San Benedetto il 27 luglio presso il locale Flow Rock Live “Florentia World” dalle 21.

L’obiettivo e’ quello di scoprire e promuovere i talenti del centro Italia tramite la responsabile, Oriana Simonetti, titolare dell’agenzia “Oriana grandi eventi”

Il Cantagiro, la storica manifestazione che ha scovato tanti talenti come Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Rita Pavone, Little Tony, Phoo, Edoardo Vianello, Battisti, I Camaleonti, Fiorello, I Ricchi e Poveri, Rino Gaetano e tanti altri, grandi della musica.

Lo scopo della manifestazione e’ quello di scoprire e promuovere talenti, da tutte le regioni d’Italia: la manifestazione approda in varie citta’ d’italia e anche delle citta’ estere.

L’organizzazione dell’evento e’ affidato da 11 anni alla signora Oriana Simonetti, titolare dell’ agenzia di moda e spettacoli “Oriana grandi eventi” (che si occupa di organizzare eventi, fiere degli sposi, sfilate di moda, concerti e spettacoli) responsabile per la provincia di Fermo, Ascoli Piceno e Teramo, al palcoscenico a sfidarsi sono interpreti, cantautori, lirico pop, rap, folk, junior e baby mano mano i partecipanti delle tappe arriveranno alla finale Regionale e poi alle semi Nazionali e poi alle Nazionali.

La manifestazione sara’ arricchita con vari personaggi, anche la presenza tanto attesa del Patron Enzo De Carlo (patron del Cantagiro) mentre in giuria ci saranno vari esperti come Maurizio Alessandrini docente di moda e spettacoli ed esperto di musica da oltre 35 anni, Fabio Rossi responsabile di Radiostudioerre.it (che selezionera’ 2 voci da portare in radio, le piu’ belle della serata) e Paride Travaglini, giornalista.

Durante la serata si esibiranno tanti giovani tra i migliori talenti canori (divisi in singoli e band) osservati dalla giuria formata da professionisti. Le coreografie saranno seguite direttamente dalla signora Oriana Simonetti.

La serata avra’ ore di puro spettacolo e l’occasione di assistere dal vivo all’esibizione dei talenti canori nostrani, saranno tanti che arriveranno dal centro Italia.

La signora Oriana Simonetti, con il suo staff sempre attento, ha selezionato con tante audizioni, nuovi talenti, con la ricerca nelle scuole di canto, nei concorsi, nelle serate, quelli che hanno superato le audizioni.

L’ingresso sara’ libero per tutti, dalle ore 21 in poi.

