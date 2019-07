Ecco le iniziative in programma. Special guest il noto mago Cristian, direttamente dalle reti Rai, in scena alle ore 21.30 con il meglio del suo repertorio di illusionismo e micromagia

“Vivi la Via”: questo il titolo slogan, scelto dall’ Associazione Presepe Vivente di Grottammare, per il lancio di una nuova vivace manifestazione nella perla dell’ adriatico.

Domenica 28 luglio, dalle ore 17 fino a tarda serata, la centralissima via Leopardi farà da scenario ad una inedita ed interessante festa cittadina.

Mercatini, aree attrezzate per stands gastronomici, spettacoli di intrattenimento e special focus sul palio del pattino 2019: questo il ricco programma proposto per una domenica da condividere insieme.

Special guest il noto mago Cristian, direttamente dalle reti Rai, in scena alle ore 21.30 con il meglio del suo repertorio di illusionismo e micromagia, per un appuntamento impedibile per il mondo dei bambini.

Lo spettacolo serale sarà allietato dalla buona musica, con l’ omaggio alla pop star Zucchero; il mito di Adelmo Fornaciari interpretato dall’ eccellente band Sugar Friends, capitanata dal voice leader grottammarese Bernardino Novelli.

Durante lo show verrà ricordata la figura di Giacomo Leopardi, grazie allo spazio “ La sera del di’ di festa”, con l ‘intervento tematico del primo cittadino Enrico Piergallini; inoltre prevista la proiezione di video inediti con immagini spettacolari sul Palio del Pattino, per omaggiare e raccogliere il post gara della 21° edizione.

La serata organizzata con il supporto artistico del Lido degli Aranci, verrà condotta dall’ associato Giuseppe Cameli.

Soddisfazione da parte dell’organizzatore della kermesse Fabrizio Rosati, che a poche ore dal debutto esprime un commento all’ evento: “Vogliamo omaggiare la figura del poeta marchigiano Giacomo Leopardi, nell’ anniversario dei duecento anni del capolavoro L’ infinito. Coinvolgere le realtà umane e commerciali della via a lui dedicata è per noi motivo di orgoglio e coesione cittadina, per una manifestazione che speriamo trovi riscontro negli anni futuri. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti gli sponsors per il sostegno attivo all’ evento”.

