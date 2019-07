GROTTAMMARE – Brutto scontro nel pomeriggio del 26 luglio.

A Grottammare, in piazza Carducci, incidente tra auto e bici per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto stanno giungendo le Forze dell’Ordine per i rilievi.

A farne le spese un giovanissimo, in sella alla bici, costretto alle cure mediche del 118, giunto sul luogo con due ambulanze. Il ragazzino è cosciente, i sanitari stanno prestando i soccorsi.

Molte persone erano in piazzetta, all’istante dell’impatto, e si sono subito preoccupati delle condizioni del giovane, soccorso immediatamente anche dal conducente del mezzo rimasto coinvolto dal sinistro.

Il giovane ciclista verrà portato in ospedale a San Benedetto per ulteriori accertamenti. Rilievi affidati alla Polizia Stradale, giunta poco fa in piazza Carducci.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.