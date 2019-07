In 7’04″97 con Filippo Megli (1’46″79), Matteo Ciampi (1’46″42), Stefano Ballo (1’45″66) e il sambenedettese la Nazionale si piazza davanti a Usa e Russia. Alle 14.45 una medaglia in palio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gloria sambenedettese ai Mondiali di Gwangju nella Corea del Sud.

Parliamo di nuovo e Italia in finale col primo tempo e qualificata alle Olimpiadi la staffetta 4×200 stile libero maschile bronzo europeo che nuota la migliore prestazione italiana in tessuto in 7’04″97 con Filippo Megli (1’46″79), Matteo Ciampi (1’46″42), Stefano Ballo (1’45″66) e il sambenedettese Stefano Di Cola (1’46″10) avanti a Russia e Stati Uniti (7’05″28 e 7’06″86).

Alle 14.45 su RaiSport la finalissima e medaglie in palio. Con l’accesso alla finale, l’Italia guadagna il pass per le Olimpiadi 2020.

