SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Riviera arriva un appuntamento speciale per i più piccoli.

Freekì Summer Kids, il Villaggio dei Bimbi, è una manifestazione per i più piccoli, un evento per i bimbi, un festival estivo per i Freekì.

Il nome è l’unione di Free (libero in lingua inglese) e Kì (energia in lingua giapponese) che vanno a comporre la parole Freekì che nel dialetto sambenedettese significa bimbo.

Quattro giorni di puro divertimento con magie, animazione, attrazioni, acrobazie, trampolieri, mangia fuoco, trucca bimbi gonfiabili, giochi antichi, spettacoli a tema cartoon, tra cui Frozen, Pigiamini, Minion, teatro delle marionette, e mascotte.

Da mercoledì 31 luglio a sabato 3 agosto, dalle 18 alle 24, fra Viale Buozzi, Pineta Buozzi e Viale Pasqualetti ad ingresso libero.

In Via Pasqualetti, gli “Antichi giochi di squadra”, tra giocoleria acrobatica ed equilibrismo. Sotto la pineta Buozzi, un enorme parco giochi gonfiabile, una zona per il gaming elettronico, e area biliardino.

In Viale Buozzi il palco di 13 metri, sul quale si esibiranno musicisti e ballerini in svariati musical, con tema cartone animato. Numerose scenografie, e stand gastronomici con menu bimbi e riso soffiato.

Organizzano Assessorato al Turismo San Benedetto del Tronto, Tavolo del Turismo e Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”.

