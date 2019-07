SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serata di festeggiamenti, quella del 25 luglio, in Riviera.

A Porto d’Ascoli ha preso il via la Festa della Marina 2019. Fontane danzanti alla rotonda di Salvo d’Acquisto e maritozzo con gocce di cioccolato lungo 240 metri preparato dagli organizzatori che affermano con fierezza: “E’ il più lungo al mondo”.

Tante persone presenti per assistere allo show e per mangiare un pezzo di maritozzo in allegria e compagnia. Famiglie e giovani al seguito.

