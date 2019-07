Ci sono danni ma non tali da bloccare la produzione fanno sapere dalla ditta sambenedettese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giungono buone notizie nella mattinata del 26 luglio dopo la nottata di “passione” vissuta dai Vigili del Fuoco in Riviera.

La Stilform, fabbrica situata a San Benedetto in via Sisto V, interessata da un incendio, ha già ripreso le attività lavorative. Il rogo è stato spento all’alba e sono state ripristinate le condizioni di sicurezza. Inoltre l’Arpam ha dato il via libera dopo aver analizzato l’area.

Ci sono danni ma non tali da fermare la produzione fanno sapere dall’azienda sambenedettese.

Le fiamme si erano innescate da un ufficio della ditta in maniera accidentale, un cortocircuito.

La fabbrica si occupa di materie plastiche acriliche, trasparenti e rigide.

