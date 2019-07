Alla Società grottammarese è stata conferita anche una targa riconoscimento come una delle 6 società marchigiane centenarie. Confermato il centrocampista albanese Haxhiu e preso l’esterno d’attacco Cappelli. All’interno l’elenco dei 23 convocati di prima squadra che ieri pomeriggio si è radunata al Pirani in vista della nuova stagione agonistica. Intanto la Pergolese non si è iscritta al prossimo Campionato d’Eccellenza Marche e verrà sostituita dall’Azzurra Colli.

GROTTAMMARE – Come scritto in un precedente articolo, il Grottammare Calcio, è stata la squadra più corretta del campionato di Eccellenza Marche 2018/19. Qualche giorno fa la società biancoceleste ha ricevuto ad Ancona, durante l’Assemblea della Figc Marche, la Coppa Disciplina d’Eccellenza 2019.

Ma non finisce qui perchè durante l’evento, al Grottammare calcio 1899, è stata consegnata anche una pergamena ricordo e plauso intitolata ad una della 6 Società Centenarie Marchigiane.

Intanto ufficializzati altri due arrivi in prima squadra.

Il primo a dire il vero è una conferma, parliamo del centrocampista under (classe 2000) albanese Lorjan Haxhiu che la scorsa stagione ha giocato proprio nel Grottammare collezionando 29 presenze, ma a fine stagione è tornato per fine prestito alla Samb, la quale poi lo ha lasciato libero e così la Società rivierasca del Presidente Merli non ha perso l’occasione di “riprenderselo”.

L’altro invece è l’esterno d’attacco classe 1997 Andrea Cappelli che cerca rilancio dopo la scorsa sfortunata stagione col Porto d’Ascoli con cui era partito molto bene, ma poi fu vittima di un brutto infortunio che non gli ha permesso di tornare in campo.

E’ iniziata ieri (giovedì 25 luglio) pomeriggio al Pirani la preparazione della 1a squadra agli ordini del riconfermato tecnico Manolo Manoni e del preparatore atletico Massimo Mariotti.

Ecco la lista dei 23 convocati.

PORTIERI:

Beni Alessandro (1992, confermato)

Palanca Mattia (2001, dalla juniores )

Pignotti Andrea (2001, dalla juniores)

DIFENSORI

Ferrari Stefano (1998, confermato)

Ferretti Riccardo (1997, dal Delfino Flacco Pescara)

Lanza Ruggero (1998, confermato)

Marini Mattia (1994, dalla Rosetana)

Mora Davide (2001, dalla juniores)

Orsini Daniele (1998, confermato)

Pagliarini David (2001, dalla juniores)

CENTROCAMPISTI:

Acciarri Davide (2001, dalla juniores)

Carminucci Amedeo (2003, dalla juniores)

Casolla Ernesto (2000, confermato)

De Cesare Nicolò (1990, confermato)

Franchi Simone (2001, confermato)

Haxhiu Lorjan (2000, confermato)

Ricci Elio (1998, dalla Torrese)

ATTACCANTI:

Bruno Simone (2001, confermato)

Calvaresi Giacomo (1989, dal Sassoferrato Genga)

Cappelli Andrea (1997, dal Porto D’Ascoli)

Ciabuschi Jonathan (1997, confermato)

De Panicis Michele (1997, confermato)

Favelli Edoardo (2001, dalla juniores)

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie. Per quanto riguarda i campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti, nella stagione 2019/20 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2000 ed uno nato nel 2001.

INFO ECCELLENZA MARCHE: La Pergolese non ha presentato domanda di iscrizione al prossimo torneo di Eccellenza Marche. La scadenza era fissata per ieri (mercoledì 24 luglio 2019). A fare festa per questa rinuncia, sono l’Atletico Azzurra Colli (squadra ascolana di Colli del Tronto) ed il Corridonia, che saranno ripescate rispettivamente in Eccellenza e Promozione Marche. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale della Figc Marche a sancire i vari passaggi di categoria delle 2 sdquadre sopra-citate.

ECCELLENZA MARCHE (che torna a 16 squadre) 2019-2020

ANCONITANA (Neopromossa in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A)

ATLETICO ALMA FANO

ATLETICO GALLO COLBORDOLO

ATLETICO AZZURRA COLLI (Ripescato in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] al posto della Pergolese che non si è iscritta. La scorsa stagione è giunto 4° in Promozione Marche Girone B, disputando i Play Off dove è stata subito eliminato nella semifinale in gara unica dalla Civitanovese)

CASTELFIDARDO (Direttamente retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 20° ed ultimo; ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D)

FABRIANO CERRETO

FORSEMPRONESE

GROTTAMMARE

MARINA

MONTEFANO

PORTO D’ASCOLI

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE

SASSOFERRATO GENGA

URBANIA

VALDICHIENTI PONTE (Neopromosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B e poi anche la Supercoppa di Promozione)

VIGOR SENIGALLIA (Neopromossa in Eccellenza avendo vinto contro l’Atletico Ascoli la finale Play Off Intergirone di Promozione Marche)

Queste le 16 squadre che ad oggi dovrebbero comporre il prossimo massimo Campionato Regionale marchigiano.

In neretto le squadre nuove rispetto alla stagione 2018/19.

