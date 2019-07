SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di annunciare il nuovo acquisto Darius Stonkus; guardia lituana di 192 cm. Darius, nato l’ 11 giugno 1993 a Druskininkai, è alla sua seconda esperienza in Italia dopo aver militato nella scorsa stagione nelle fila del Basket Bellizzi risultando il miglior realizzatore della squadra con 13.6 punti di media trascinando la squadra al quarto posto in stagione regolare e alla semifinale Playoff. Nelle stagioni precedenti Stonkus ha militato nell’ Ukmerges Olimpas nella serie B Lituana, per lui esperienze in patria anche in A2.

Darius Stonkus è un giocatore atletico e duttile che per questo può ricoprire più ruoli oltre ad essere pericoloso al tiro da fuori. Darius ha già salutato i suoi nuovi tifosi sulla Pagina Facebook Ufficiale della Sambenedettese Basket dicendo di non vedere l’ora di iniziare la sua seconda stagione in Italia con la maglia rossoblù e che si potranno fare ottime cose insieme.