L’uomo deve scontare un anno di reclusione per il reato commesso nel 2013 in Brianza

MARTINSICURO – Forze dell’Ordine in azione, in questi giorni nel Teramano.

A Martinsicuro, in esecuzione di un ordine di arresto, emesso dal tribunale di Monza, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto A.C, 48 anni del posto. L’uomo deve scontare un anno di reclusione per il reato di truffa commesso nel 2013 in Brianza.

Dopo le formalità di rito, A.C è stato trasferito nel carcere teramano di Castrogno dove sconterà la pena.

