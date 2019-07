Presentata in municipio la rassegna musicale che avrà luogo sabato 27 luglio. Parola all’amministrazione e agli organizzatori

GROTTAMMARE – Appuntamento culturale e sociale.

Sabato 27 luglio, per la vie del Paese Alto di Grottammare, si svolgerà la terza edizione di “Piano cerca Pianista”, l’ormai consueta e tanto attesa iniziativa, a cura dell’“Associazione Pese Alto”, con il patrocinio del Comune di Grottammare. Oggi, 25 luglio, conferenza stampa in municipio.

“Quattro sono le piazze del vecchio incasato e quattro sono i pianoforti: due mezze code, un verticale e un pianoforte mezza coda elettrico, che saranno a completa disposizione di semplici amanti, appassionati, dilettanti e/o professionisti, che avranno desiderio di sedersi e di suonare in completa e assoluta libertà. Cimentandosi alle tastiere, contribuiranno a rendere magico quello che è già suggestivo, il borgo appunto, facendo vivere una serata indimenticabile al pubblico che interverrà”, dichiara Adriana Ficcadenti, presidente dell’Associazione.

“Una iniziativa perfetta nello scenario del Vecchio Incasato – dichiarano il Sindaco Piergallini e l’Assessore Lorenzo Rossi – Ascoltare le note di un pianoforte nelle piazze e tra i vicoli del Paese Alto è una esperienza che difficilmente può essere dimenticata. È molto democratico che, a fianco al contributo del maestro Vasilache, ci sia la possibilità per tutti gli appassionati di suonare, ribadendo che la musica e l’arte sono un linguaggio di condivisione. Questa manifestazione merita di crescere, anche estendendosi su più giorni, perché ha anche un richiamo turistico”.

Coloro i quali vogliono candidarsi per poter intervenire e suonare uno dei 4 pianoforti disponibili, si consiglia di scrivere un messaggio sulla pagina ufficiale di Paese alto Grottammare, oppure inviando una mail a paesealtogrottammare@libero.it, o ancora telefonando al numero 329 9711110.

Alle ore 21 in Largo di Porta Maggiore si esibirà il maestro Adrian Theodor Vasilache, in un concerto pianistico dal nome “Pensieri dal Cuore”.

Vasilache, nato a Bucarest da famiglia di musicisti, diplomato al liceo musicale nel 1974, con il massimo dei voti e laureato con lode all’Accademia musicale nel 1978, dal 1979 vive e lavora in Italia. Suona per le più prestigiose stagioni di Milano, Torino, Trieste, Roma, Bologna, Catania e Ancona. Nel 1990 collabora con il Teatro alla Scala di Milano come maestro.

Attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio di Foggia e presso l’Istituto di Alta Formazione Pergolesi di Fermo. Ha diretto il concerto del debutto dell’orchestra da camera al Teatro Pergolesi di Jesi. Dal 1973, anno del suo debutto, ha tenuto più di 2000 concerti.

“La realizzazione di questo evento è stata resa possibile grazie agli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa dell’Associazione Paese Alto e sono – aggiungono dall’associazione – Angelo Maria Ricci, nostro concittadino, famoso disegnatore fumettista che tra i vari lavori eseguiti vanta la realizzazione della serie Diabolik, il quale ha aderito e contribuito alla nostra iniziativa disegnando per noi la copertina dei flyer pubblicitari, che ringraziamo. Il nostro sponsor principale, Carminucci, titolare dell’omonima cantina, che oltre al contributo economico offrirà a tutti gli intervenuti una degustazione dei suoi prodotti vitivinicoli, che ringraziamo. Ringraziamo inoltra la Giocondi strumenti musicali, che per il terzo anno consecutivo, manifesta il pieno appoggio e la stima attraverso un trattamento speciale e di favore grazie alla firma dell’Associazione Paese alto che ne cura l’organizzazione, la divulgazione e l’ottima riuscita dell’evento. Ringraziamo inoltre tutti gli altri piccoli sponsor che con il loro contributo ci dimostrano vicinanza, ed incoraggiamento ogni anno”.

