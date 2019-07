Venerdì 26 luglio. Il ricavato andrà all’Heal Onlus, un’associazione nata per sostenere la ricerca scientifica in campo neuro oncologico pediatrico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci siamo, la Riviera è pronta. Parliamo, ovviamente, della Bobo Summer Cup che si svolgerà a San Benedetto dal 26 al 28 luglio all’ex Galoppatoio.

Anche quest’anno Christian Vieri ha coinvolto tantissimi amici; a San Benedetto del Tronto sarà presente un Campione del Mondo, Gianluca Zambrotta, insieme a Daniele Adani, Bernardo Corradi, Moris Carrozzieri, Marco Delvecchio e i sempre presenti Nicola Ventola e Davide Bombardini.

La Bobo Summer Cup rappresenta, come sempre, un momento di solidarietà a favore dell’Associazione Heal. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti andrà in beneficienza; a questo andrà ad aggiungersi una seconda raccolta fondi, che si terrà durante la cena charity di venerdì sera, presso i Bagni Andrea in Viale Trieste, 17 a San Benedetto del Tronto. Sono attese oltre trecento persone.

Durante la cena verrà inoltre organizzata un’asta per la vendita delle maglie originali autografate di tanti campioni amici di Vieri, che hanno donato la propria maglia per una buona causa. Giusto per fare qualche nome, ci saranno le casacche di Cristiano Ronaldo, Piatek, Chiellini, Romagnoli, Nainggolan e tanti altri.

Heal Onlus è un’associazione nata per sostenere la ricerca scientifica in campo neuro oncologico pediatrico. In particolare, la raccolta fondi durante la Bobo Summer Cup servirà per acquistare un simulatore neurochirurgico per l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, macchinario molto costoso ma estremamente utile durante gli interventi per rimuovere i tumori nei sistemi nervosi centrali.

