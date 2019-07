SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – Appuntamento con buon cibo, arte e cultura. Prenotazione obbligatoria al numero 0736 890027 o 347 8653743. L’Oleificio Silvestri si trova in Via Schiavoni, 8 a Spinetoli.

Un altro imperdibile appuntamento all’Oleificio Silvestri Rosina!

Lunedì 29 luglio alle ore 20.30 torna “S Pizzica il Piceno”, una deliziosa cena all’aperto in frantoio con un ricco buffet di prodotti tipici abbinati ai 18 prodotti dell’azienda.

La serata sarà allietata dalla danza con i “Piceni Pizzicati”.

Inoltre, si terrà un incontro con il filosofo e scrittore Antonio De Signoribus, che presenterà la nuova edizione del suo libro “Segreti e Storie Popolari delle Marche”, Newton Compton editore.

Per finire, potrai perderti tra la creatività a colori di Patrizio Moscardelli e Giorgina Violoni.

La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0736 890027 o 347 8653743.

L’Oleificio Silvestri si trova in Via Schiavoni, 8 a Spinetoli. Per visitare la pagina facebook clicca www.facebook.com/oleificio.silvestrirosina

