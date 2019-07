GROTTAMMARE – E’ un sistema di eccellenze artigiane, del territorio e per natura votate al più genuino, classico e innovativo Made in Italy, quello che la Cna Picena mette in campo per l’edizione 2019 del “Fashion Mood” in programma venerdì sera, 26 luglio, in piazza Kursaal a Grottammare. “Una sfilata di moda e non solo – commenta Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – che presentiamo con orgoglio principalmente per una caratteristica che vogliamo ci distingua. Ovvero eccellenze realmente artigiane, a chilometro zero o quasi dal punto di vista della territorialità, ma proiettate nel futuro e sui mercati di tutto il mondo per il saper fare che c’è nelle mani di chi lavora e nelle botteghe”.

La serata, che prenderà il via alle ore 21, sarà presentata da Barbara Chiappini. Moda in tutte le sue declinazioni, dunque, dalla spiaggia alle serate di gala e alle cerimonie. Quindi accessori e monili di artigianato artistico. “Il sistema Cna – spiega Irene Cicchiello, responsabile Federmoda per la Cna di Ascoli – scende in campo con tutto il suo saper fare – da chi sfilerà in passerella a chi, come fotografi, estetiste, parrucchieri ed operatori web, lavoreranno prima, durante e dopo l’evento per la sua completa riuscita”.

Il tutto, senza dimenticare i giovani e la formazione. “Dalla nascita di questo nostro evento – spiega Luigi Passaretti, presidente della Cna Picena – è stato sempre accompagnato da una forte sinergia con il sistema delle scuole. Quest’anno ospiteremo tre istituti Ipsia del territorio e un liceo artistico”. Il tutto per una formazione completa e corretta, come precisa Doriana Marini, presidente regionale e vice presidente nazionale di Cna Federmoda: “Educare sia i consumatori che i giovani stilisti, ovvero gli artigiani della moda del futuro, a temi che saranno sempre più importanti per l’affermazione di qualsiasi brand. Ecosostenibilità, utilizzo e lavorazione di materiali naturali o comunque trattati in modo naturale e sano. Rispetto di chi acquista e di chi lavora, libero da ogni forma di sfruttamento e per questo ancora più capace di dare il meglio, sia della sua manualità che della sua creatività”.

Tutto questo racchiuso in un format di vento ormai consolidato dalla Cna di Ascoli. Ed arricchito, ogni anno da elementi aggiuntivi e innovativi. Un piccolo particolare su tutti di questa edizione: una linea, curata da un’azienda del territorio che “coordina” abbigliamento di umani e quattrozampe. Anche loro in passerella a testimoniare una crescente richiesta del mercato mondiale su questo versante del fashion a tuttotondo.

TUTTA LA SQUADRA CNA IN CAMPO

ABITI DA SPOSA

LE SPOSE DI FRANCESCA – Via martiri belfiore 109 – Civitanova Marche

ABITI DONNA

MARTA JANE ALESIANI – Via Roma 2 – Force

COSTUMI E MODA MARE

STELLA MILANI – Via Monti 53 – Morrovalle

TOTAL LOOK

MODA ARTIGIANA – Viale Vitttoria 120 – Alba Adriatica

WUDAWU – Viale dei Mutilati e Invalidi del lavoro – Ascoli Piceno

CAPPELLI

ATTILIO SORBATTI – Via Leoperadi 18 – Montappone

OCCHIALERIA

MASSIMO ANNIBALI – Via Montegna dei Fiori 110 – San bendetto del Tronto

MAGLIERIA IN CASHMERE

KIRO SRL – Via santa Maria 8 – Comunanza

ZAINI E BORSE

QUITTO BAG – Viale mutilati e Invalidi del lavoro – Ascoli Piceno

PAPILLON E ACCESSORI IN CERAMICA

ARTE’ DI BARBARA TOMASSINI – Via Pretoriana 46 – Ascoli Piceno

MONILI IN CERAMICA

VALLESI MONIA – Corso Mazzini 73 – Ascoli Piceno

SCARPE UOMO- DONNA

BRUNO PARMIGIANI – Via Umbria 21- Montegranaro

VUEFFE – Via Valtesino 313 Grottammare

SCARPE SPOSA

FERRACUTI – Via dell’Industria 13 – Porto sant’Elpidio

ABITI SU MISURA E COORDINATI

PICCOLO ATELIER – Via Piave 38- Ancona (con annessi cappelli di

CAPPELLI MONTEGALLO DI ALICE

CATENE E I GIOIELLI PONTANI BIJOUX

ABITI DONNA IN SETA

LEIME – P.zza Don Berrettini 14- Fr. Marischio, Fabriano

SCUOLE

ISTITUO ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI SACCONI CECI – Ascoli Piceno

IPSIA OSTILIO RICCI – Fermo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BETTINO PADOVANO – Senigallia

LICEO ARTISTICO GIULIO CANTALAMESSA – Macerata

CONCORSO MODA ROMA – RICERCA MODA E INNOVAZIONE

WALESKA PRIETO – Premio Cna nazionale sezione intimo e mare

PARRUCCHIERI

ARMONIA E CONTRASTI di Angelo e Marina – Via del Cacciatore 62 – San Benedetto del Tronto

PARRUCCHIERIA CENTRO DONNA di Tirabassi Rosella, Cannella Elisa & C. – Via Asiago 5 – San Benedetto del Tronto

HAREM PARRUCCHIERI di Alessandra Imbrescia – Via Piemonte 92, San Benedetto del Tronto

FOTOGRAFI E OPERATORI WEB

DINO CAPPELLETTI – Grottammare – Foto Stdio Immagine

RE GIOVANNI E RE MATILDE

