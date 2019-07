VIDEO-FOTO Una bella serata in compagnia anche di alcune glorie della Sambenedettese degli anni 50, 60, 70 e 80. Presenti i rappresentanti dei primi tre quartieri classificati. Guido Di Fabio ha ricevuto un altro riconoscimento come miglior giocatore del torneo di calcetto

OFFIDA – Si è tenuta il 23 luglio nella città di Offida, presso il ristorante Serpente Aureo di proprietà della figlia e nipote dei due storici fotografi sambenedettesi, Mario e Carlo Baffoni, la cena post-torneo di calcetto “Trofeo Riviera Oggi” riservato ai quartieri di San Benedetto del Tronto. Il torneo, come si sa, è stato vinto dalla squadra di Sant’Antonio che ha battuto in finale la formazione dell’Agraria.

Tre finora le edizioni: la prima è stata vinta da Marina Centro, la seconda da Albula Centro. La festa invece è alla seconda edizione ed è destinata a diventare una tradizione. Presenti i rappresentanti delle prime tre classificate: Tony Alfonsi e Guido Di Fabio per i vincitori, Antonio Romano (Agraria) per i secondi insieme a Andrea Traini in rappresentanza della giunta Piunti ma anche lui facente parte del quartiere Agraria. Per la terza classificata (Mare) presente Andrea Perozzi in qualità di capitano.

Ospiti d’onore ex glorie della Samb capitanate (e da chi sennò?) da Paolo Beni: Franco Luciani, Alfiero Caposciutti, Bruno Ranieri, Antonio Pigino e appunto Guido Di Fabio in rappresentanza degli anni 50, 60, 70 e 80. Probabilmente le annate degli ultimi veri ex rossoblu, dalla retrocessione degli anni 90′ i fedelissimi sono praticamente scomparsi, si possono contare sulle dita delle mani.

Dopo una cena molto gradita dai partecipanti che hanno ringraziato la titolare Antonella Baffoni abbiamo sentito ai nostri microfoni l’assessore Andrea Traini, Guido Di Fabio che è stato omaggiato dall’ex rossoblu ma intarsiatore di grande valore di un quadro con uno scorcio di San Benedetto, Tony Alfonsi fac totum del Sant’Antonio con in mano la coppa della prima classificata e il Trofeo che conta di assicurarsi definitivamente vincendo la quarta edizione del torneo, Antonio Romano, Andrea Perozzi e Paolo Beni.

Presente anche una parte della nostra redazione, il nostro regista web Daniele Neroni, l’opinionista televisivo Walter Del Gatto e Antonio Di Salvatore, studente del Liceo Classico che sta facendo l’alternanza scuola-lavoro nella nostra azienda editoriale.

