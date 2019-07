SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb nel pomeriggio perde 4-1 alla sua prima uscita di stagione contro la Salernitana che, già nel primo tempo era in vantaggio con l’ex Calgiari e Siena Niccolò Giannetti. L’unico gol dei rossoblu è stato frutto di un’autorete dei granata.

Qui lo streaming della partita

Salernitana – Sambenedettese, segui la gara in diretta Salernitana – Sambenedettese 4-1, rivedi la gara amichevole. Gepostet von OttoChannel am Mittwoch, 24. Juli 2019

|LE PAROLE DI MONTERO| Nel post-parita, Paolo Montero ha rilasciato alcune dichiarazioni, non dando peso alla sconfitta. “Credo sia stato un test importante dove ho visto una squadra compatta che se l’è giocata alla pari con una formazione di serie B che giocherà la prossima stagione per cercare di andare in A” ha detto l’uruguagio dopo il 4-1 subito. “Credo che sia una dimostrazione di come stia lavorando bene la squadra in questi primi giorni, anche se siamo ancora all’inizio e in una fase in cui ci stiamo appena conoscendo” prosegue. “Poi ci sono tanti giocatori giovani e tanti nuovi. Oggi dopo un viaggio così lungo, e in pieno ritiro, meritavano di giocare tutti, quindi non diamo troppo peso al risultato finale e da domani riprendiamo il nostro percorso di lavoro”.

