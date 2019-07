SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora sei appuntamenti con la musica da camera per il “Piceno Classica Festival”, rassegna patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto – Assessorato alla Cultura e dall’Istituzione Musicale Antonio Vivaldi, che dà la possibilità ad un pubblico sempre numeroso di ascoltare esecuzioni di grande qualità ed interesse musicale.

Prossimo appuntamento venerdì 26 e sabato 27 luglio con la pianista e soprano francese Sylvie Nicephor, che si esibirà la prima sera in un recital pianistico dal titolo “Vienna” mentre nella seconda serata, in veste di soprano, interpreterà celebri arie di compositori classici, accompagnata al pianoforte dalla connazionale Celine Erikan. La Nicephor, formatasi al Conservatorio Musicale Superiore di Parigi alla scuola di Pierre Boulez, è un’artista poliedrica che si esibirà in un repertorio intriso di atmosfere austriache e francesi.

Lunedì 29 la rassegna prosegue con il duo pianistico Suardi-Zuddio, musicisti vincitori singolarmente di numerosi premi internazionali (Gran Prix a Berlino, Virtuoso di Salisburgo, Imka a Sarajevo, ecc.), che eseguiranno musiche di Liszt, Mozart e Schumann.

A seguire martedì 30 la pianista spagnola Noemi Teruel Serrano, che interpreterà un programma interamente dedicato a Clara Schumann. Migliore allieva nel 2008 del Conservatorio Reale Superiore di Madrid, ha completato la sua formazione all’Accademia Chopin di Varsavia ed al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca.

Mercoledì 31 è la volta del baritono Joseph Lia e della pianista Natalia Rakhmatulina; formatosi entrambi al Conservatorio di San Pietroburgo, i due musicisti ci faranno ascoltare le più celebri arie composte per questa formazione.

Il Festival terminerà giovedì 1 agosto con un concerto del soprano Mariangela Cafaro accompagnata dalle pianiste Monica Secondini e Klarasofia Palaferri, che eseguiranno un ampio repertorio operistico con musiche di Bellini, Rossini e Tosti.

Una rassegna che vede quindi protagoniste varie formazioni da camera, selezionate dai direttori artistici del Festival Daniela Tremaroli e Luca Magni. Musicisti quest’ultimi con migliaia di concerti alle spalle, nel 2015 hanno costituito i gruppi da camera “Duo Piceno Classica” e “Trio Piceno Classica” che, partendo dal nostro territorio, si esibiscono spesso in Italia ed all’estero (pagina facebook Trio Piceno Classica).

