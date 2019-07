“Impegnate insieme alla vigilanza privata, organizzazione e management per offrire alle tantissime persone intervenute condizioni ideali per divertirsi in sicurezza” afferma il sindaco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Torno sul concerto di Calcutta andato in scena il 23 luglio nel piazzale Pinguino del porto cittadino per evidenziare non solo lo splendido spettacolo offerto dalla città in uno scenario di suggestione oramai collaudato e di sicuro effetto, ma anche la splendida prova data dall’organizzazione della sicurezza”.

Così, in una nota, il sindaco Pasqualino Piunti dopo il concerto andato in scena al Porto Turistico di Calcutta che ha richiamato allo scalo più di 4 mila persone.

Il primo cittadino aggiunge: “Forze dell’ordine, vigilanza privata, organizzazione e management hanno operato in collaborazione e in sinergia con il Comune per offrire alle tantissime persone intervenute condizioni ideali per divertirsi in sicurezza. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo obiettivo che, sono sicuro, sarà conseguito anche in occasione del prossimo concerto dei Subsonica in programma negli stessi spazi il prossimo 9 agosto”.

