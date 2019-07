Le Commissioni hanno lavorato intensamente, in serenità ed armonia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Liceo Scientifico “Rosetti” conclude l’anno scolastico 2018-2019 con risultati estremamente positivi per tutti gli alunni. Hanno affrontato l’Esame di Stato 9 classi, per un totale di 196 studenti. Molto lusinghieri i risultati ottenuti dagli allievi: tutti con esito positivo; 20 candidati hanno conseguito il voto massimo (100/100), 8 sono stati insigniti della lode per l’eccellenza del percorso scolastico e dei risultati nelle prove d’Esame.

“Le Commissioni hanno lavorato intensamente, in serenità ed armonia, e confermato la validità dell’offerta formativa di un Liceo da sempre impegnato a investire risorse umane ed economiche nel futuro di giovani che dovranno affrontare nuove sfide e scommesse” dice la Dirigente Scolastica Stefania Marini, esprimendo la sua soddisfazione per i risultati; si tratta di una conferma dell’ottima preparazione degli studenti, che viene di anno in anno avvalorata dal successo scolastico nei vari percorsi universitari intrapresi dai giovani maturati.

Gli studenti che hanno conseguito la maturità con 100 e lode sono: Benigni Cecilia, Carminucci Altea, Cocci Grifoni Alessia, Di Paolo Giacomo, Piemontese Luca, Piemontese Marzia, Silecchia Alessio, Straccia Stefano.

