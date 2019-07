In una lunga lettera l’architetto dopo essersi confrontata con Cristiana Carniel, vice presidente dell’associazione ‘Michele per tutti’ evidenzia la insufficiente accessibilità in spiaggia e la scarsa sensibilità verso i disabili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo per intero una nota dell’architetto Elisabetta Schiavone.

Carissimi,

prima di iniziare vi prego di prendere queste mie righe (molte in verità, e me ne scuso) come un invito.

Un invito alla condivisione e a comunicare di più e meglio, fra di noi e all’esterno.

Affinché ogni iniziativa, piccola o grande che sia, individuale o collettiva, divenga l’occasione per fare cultura dell’inclusione e dell’accessibilità.

Anche attraverso le parole, strumento importante per veicolare messaggi corretti.

Detto ciò vengo al dunque.

Nei giorni scorsi ho appreso del progetto “Il mare per tutti” …da Facebook. Mentre avrei preferito averne notizia dall’amministrazione nell’ambito della Consulta.

Prima di scrivervi mi sono premurata di confrontarmi con Cristiana Carniel, dell’associazione Michele per Tutti, promotrice del progetto, con il Sindaco Piunti, con l’assessore Carboni, che ringrazio per avermi chiamata, e con il presidente della consulta Perozzi, che a quanto pare ne sapeva quanto me.

Il fine era di comprendere ciò che non mi era chiaro dalle poche righe riportate sabato scorso in merito al progetto in questione:

e che oggi trovo anche sul sito del Comune (https://www.comunesbt.it/Home-Page/Il-mare-per-tutti-sedie-speciali-per-i-diversamente-abili).

Premetto che ho una grande stima per Cristiana, che ho avuto modo di conoscere meglio nella realizzazione della recente manifestazione Pompieropoli per Tutti, evento per il quale ho ritenuto di coinvolgerla nelle attività di formazione propedeutiche alle attività di gioco rivolte ai bambini, così come sono state coinvolte altre associazioni.

Le associazioni come quella di Cristiana e del marito Luca svolgono un ruolo prezioso per la comunità, assolvendo peraltro a funzioni che la comunità e le istituzioni non sono in grado di soddisfare. Proprio in questi giorni sono impegnati nell’ambizioso progetto del “Michele per Tutti camp”che regalerà a tante famiglie una vacanza realmente accessibile e ricca di attività a misura delle specifiche necessità di bambini con disabilità.

Lodevole quindi l’impegno dell’associazione di voler mettere a disposizione del comune delle carrozzine da spiaggia acquistate con risorse proprie.

Ritengo però che iniziative che coinvolgono la comunità vadano condivise, nel superiore interesse dei soggetti beneficiari, ovvero i cittadini e i turisti con specifiche necessità.

Sarebbe auspicabile dunque il coinvolgimento della Consulta da parte dell’amministrazione, come interfaccia con quanti sono da questa istituzione rappresentati, le associazioni e le persone con disabilità tutte.

Per vari aspetti. Ad esempio che soddisfare le necessità di persone con disabilità motoria non equivale a soddisfare le necessità di tutti, e dunque promuoverle come tali non è corretto, considerando anche che un singolo ausilio non risolve l’accessibilità neppure per le persone con disabilità motoria. Accessibilità che DEVE essere estesa allo stabilimento, alla spiaggia, ai servizi e al mare.

Avendo però una precisa cognizione di cosa significa accessibilità per persone che si muovono in carrozzina riferita la mare e alla spiaggia.

In questo caso si scoprirebbe che la JOB soddisfa parzialmente le necessità di chi si muove sulla spiaggia e in acqua e che, non a caso, esistono diversi modelli di carrozzina da mare.

Ne parlo con cognizione di causa avendone provato personalmente diverse tipologie che rispondono ad esigenze posturali diverse ma anche a diverse modalità di accesso e uscita dall’acqua per via della galleggiabilità o meno dell’ausilio.

Non starò qui a farvi un trattato sulle sedie da spiaggia, ma il fatto che non ci si confronti su questi temi quando ve ne è la possibilità mi preoccupa perché, perdonatemi, denota una superficialità non accettabile da persone con disabilità e famiglie che da anni non hanno accesso al mare.

E continueranno a non averlo, benché l’opinione pubblica leggendo articoli come quello citato penserà diversamente.

Quando vi è una norma non rispettata e dei diritti violati riferirsi ad un ausilio come primo passo verso l’accessibilità è fuori luogo.

Siamo molto in ritardo per dichiarare una JOB un primo passo.

Abbiamo stabilimenti balneari che sorgono su “concessioni” e che al contrario sono gestiti come proprietà privata e ancor più come club esclusivi, dal momento che inclusivi non lo sono di sicuro.

Possono funzionare come ristoranti e discoteche, fare spettacoli pirotecnici a tutte le ore ma… l’accessibilità… costa troppo.

E le spiagge libere non sono da meno… nonostante l’obbligo di accessibilità.

Vi invito a prendere visione del Libro Bianco sul Turismo accessibile che riconosce il turismo come diritto e lo affronta in una logica di sistema, come dovrebbe essere (http://www.turismabile.it/attachments/article/156/libro_bianco.pdf).

Una filiera che deve dialogare, fatta di strutture ricettive, stabilimenti, attrezzature, servizi, mobilità… di cui le sedie da spiaggia sono un tassello che da solo non risolve, anzi.

Peraltro avere carrozzine da mare senza personale di spiaggia formato significa mettere gli ospiti a disagio, nel migliore dei casi, e in pericolo nel peggiore. Perché movimentare una persona su una JOB o su altra sedia, specie se una persona adulta, è un’attività che richiede un grande sforzo quindi in molti casi i famigliari hanno bisogno di aiuto. Senza contare che persone normalmente autonome sulla propria carrozzina potrebbero venire al mare da sole e avere bisogno di aiuto per l’ingresso e l’uscita dall’acqua, visto che le carrozzine da mare non prevedono l’utilizzo in autonomia.

Per aiutare una persona con disabilità e soprattutto per soccorrerla in acqua in caso di incidente o malore occorre acquisire specifiche competenze su come mettersi in relazione, come aiutare, accompagnare e soccorrere.

Lo sanno bene i Vigili del Fuoco che nonostante la loro straordinaria esperienza attuano la formazione continua anche su queste tematiche.

Per darvi un’idea delle cose che occorre sapere per aiutare o soccorrere una persona con disabilità vi invito a scaricare l’app “Help for All” da google play (purtroppo ad oggi solo per android) che abbiamo sviluppato come Osservatorio sulla Sicurezza e Soccorso alle persone con esigenze speciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E’ stata sviluppata per i soccorritori ma può essere utile a chiunque si trovi ad aiutare persone con disabilità diverse in difficoltà.

Ecco, dalla Società Nazionale di Salvamento mi attendo un contributo in tal senso al progetto “Il mare per tutti”, ossia quello di formare il personale per garantire ai bagnanti, residenti e turisti, un’esperienza gradevole e sicura.

Anziché imbarazzante come spesso accade quando la persona con disabilità non osa far notare la mancanza di competenza o di accessibilità e “si accontenta” di quello che trova, pur di passare una giornata al mare e non guastare la vacanza alla famiglia. Salvo poi tornare a casa con un ricordo spiacevole del viaggio.

Da sottolineare che la formazione che non si esaurisce nelle tecniche per aiutare persone con disabilità motorie nell’ingresso e nell’uscita dall’acqua o nell’intervenire in caso di emergenza, ma anche per come intervenire e comunicare con persone sorde, cieche, con autismo o altre disabilità.

Per darvi un’idea dell’incubo in cui può trovarsi una famiglia che va in vacanza con un ragazzo con autismo in una struttura in cui il personale non è preparato vi riporto quanto accaduto a Debora Coradazzi, referente di ANGSA Marche, al marito Luigi e al figlio Lorenzo, giusto qualche giorno fa.

«Carissimi tutti, perdonate il lungo messaggio, ma oggi ho avuto la conferma che la strada da fare è ancora tanta e tutta in salita. Oggi siamo stati al mare, a Xxxxxxxxx, nel camping dove abbiamo preso la piazzola fino alla prossima settimana.

Dopo il bagno del pomeriggio io sono andata al camper e Luigi è andato alle docce con Lorenzo, dopo un po’ sento gli strilli di Lorenzo, mi affaccio e c’era Luigi che lo riportava quasi a forza al camper.

In doccia qualcosa lo deve averlo infastidito ed è scattata la crisi con morsi e graffi, ovviamente in doccia dove si scivola e ci si può far male…

Dietro a Luigi vedo spuntare un premuroso addetto alla vigilanza, gli sorrido, lo ringrazio pensando si fosse disturbato ad accompagnarli con l’intento di aiutare. Ma non lo vedo convinto. Allora spiego di Lorenzo e lo ringrazio, ma non se ne va, anzi insiste.

Io contino a dire “Grazie tutto bene” e lui “eh, ma sa io sono della vigilanza… e sa, non è un bello spettacolo davanti agli altri ospiti” Lo guardiamo allibiti e diciamo COSA? “E’ segnalato come episodio di maltrattamento di genitore su minore, sa da quello che abbiamo visto alle telecamere… e io devo intervenire”

Lo guardo e dico “ma guardi che mio figlio ha delle crisi aggressive verso gli altri” e lui “Eh, ma comunque non è un bello spettacolo per gli altri ospiti vedere queste cose”

Il tutto è avvenuto davanti al camper con i vicini che sentivano e si affacciavano a guardare cosa succedeva. Luigi è andato in direzione e ha tirato su un casino, si sono scusati mille volte dicendo che questi della vigilanza sono di una ditta esterna e bla bla bla intanto è partita la comunicazione ufficiale per denunciare l’accaduto alla struttura, dalla quale ce ne andremo prima del previsto rinunciando al periodo di mare che ci eravamo regalati, per il bene di Lorenzo che adora fare il bagno, è una delle poche cose che lo rilassano.

E io non riesco a smettere di piangere, non siamo davvero un bello spettacolo per il mondo»

Pur consapevole che il “per tutti” è un ideale a cui tendere non senza difficoltà e che rispondere davvero alle esigenze di tutti è quasi impossibile per i casi più complessi, è anche vero che da qualche parte bisogna iniziare… ma con convinzione.

In primis con il confronto e la condivisione perché i principi di inclusione e partecipazione sanciti dalla convenzione ONU, e da ciascuno di noi più volte dichiarati, dovrebbero trovare la piena applicazione a partire dalle associazioni.

Per ciò che mi riguarda, non solo come referente AISM e come vice presidente di questa assemblea ma per l’impegno che da 20 anni a questa parte contraddistingue la mia attività professionale e non solo, ho condiviso con la Consulta ogni attività realizzata in questi anni sul territorio, non solo in città: dal percorso di Emergenza e Fragilità, agli incontri realizzati in collaborazione tra AISM e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sulla sicurezza domestica e rivolti a tutte le disabilità, fino all’ultima attività in ordine di tempo, la Pompieropoli per Tutti, realizzata dalla sezione provinciale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, di recente entrata a far parte di questa Consulta.

Anche per Pompieropoli, evento della durata di una singola giornata, la serietà e l’impegno che ci contraddistinguono ci hanno portati a considerare la formazione dei volontari dell’ANVVF e dei Vigili del Fuoco quale primo approccio ad attività ludiche che avrebbero ospitato bambini con disabilità.

Perché quando si ha a che fare con le persone non ci si improvvisa. Mai.

E non si finisce mai di imparare, ragion per cui consideriamo gli obiettivi raggiunti come primo step di un percorso di miglioramento continuo.

Ciononostante, il primo passo non è stato l’acquisto di un gioco ma l’attenzione a predisporre la migliore accoglienza, la migliore relazione, per garantire una bella esperienza a tutti i bambini.

Proprio come dovrebbe essere per una vacanza.

Non è stato facile scrivere queste righe, avrei forse potuto risparmiarmele e risparmiarvele, ma voglio augurarmi che resti chiaro l’intento e che non venga frainteso.

Il mio è ancora una volta un invito a fare rete , a condividere, mettere a sistema conoscenze ed esperienze perché nessuno di noi è portatore di una verità assoluta ma tutti assieme possiamo offrire molto, nel rispetto delle persone e delle difficoltà che si trovano ad affrontare quando sul web spopolano notizie di spiagge accessibili che presentano amare sorprese.

Spero vi sia occasione di confrontarci assieme nella prossima adunanza e nel frattempo resto a disposizione per chiunque volesse condividere il proprio pensiero o suggerimento.

Grazie per l’attenzione

Elisabetta Schiavone

