Per fortuna non è stato un rogo di grande entità, intervento immediato dei pompieri

CUPRA MARITTIMA – Lavoro per i Vigili del Fuoco alle prime ore del 24 luglio.

Ancora sterpaglie in fiamme nelle campagne di Cupra. Per fortuna non si è trattato di un rogo di grande entità come i precedenti, intervento immediato dei pompieri che hanno ripristinato in fretta la normalità.

Preoccupa comunque il ripetersi di questi episodi, con molta probabilità l’azione folle di un piromane.

