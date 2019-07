Venticinque brani cantati a squarciagola dal pubblico, accorso numeroso allo scalo per sentire il cantante Indie. Applausi anche per Myss Keta che ha aperto lo show

Foto di Milena Casciaroli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una vera festa.

Il concerto di Calcutta, nella serata del 23 luglio al Porto Turistico di San Benedetto del Tronto, è stato proprio questo.

Musica, canzoni, gioia e pubblico saltellare e danzante. L’artista di Latina ha conquistato la Riviera con il suo ritmo indie.

Giovanissimi, ragazzi e anche qualche famiglia. Un concerto che ha comunque unito varie età, immersi tra le noti cariche di energia e talvolta anche di malinconia.

L’evento è stato aperto da Myss Metà che con la sua stravaganza e carica ha scatenato e “scaldato” i presenti. Apprezzate le sue performance, ha lasciato il palco tra gli applausi.

Poi è stata la volta di Calcutta: venticinque canzoni dalle 22 fino a quasi mezzanotte, i pezzi più amati e che hanno reso famoso il cantante laziale.

Calcutta si è presentata sul palco con una fasciatura: “Mi sono rotto il quinto metacarpo e il dottore mi aveva consigliato di non esibirmi ma io non ho voluto assolutamente fermarmi. Ovviamente, pero’, non posso suonare la chitarra”.

Molto bella la scenografia e il gioco di luci, immagini e riprese di telecamere durante i brani. Lo stesso cantante ha utilizzato una piccola telecamera inquadrando la band, il coro composto da quattro bellissime e bravissime ragazze e il pubblico.

E il tastierista ha addirittura ricevuto una torta da Calcutta e Co. per il compleanno. “Tanti auguri a te” cantano i presenti in un’atmosfera che sa proprio di festa.

Alla fine tanti applausi per Calcutta e ovazioni: il Porto Turistico si è animato di allegria, musica e divertimento.

Ben vengano concerti del genere. A due passi dal mare poi, sono sempre apprezzati.

Sul posto hanno operato Forze dell’Ordine (polizia, carabinieri e Fiamme Gialle), Municipale e la Tresse (vigilanza privata) per i controlli.

LA SCALETTA DEL CONCERTO ODIERNO

Briciole Kiwi Orgasmo Cane Se tu non torni (Miguel Bosé cover) Milano Limonata Paracetamolo Rai Albero Amarena Nuda nudissima Cosa mi manchi a fare Oroscopo Del verde Sorriso (Milano Dateo) Arbre magique Hübner Le barche Due punti Gaetano Saliva Frosinone Pesto Albero

