MONTEPRANDONE – L’Associazione Culturale Pink Rabbits, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, in collaborazione con Rimessa Barrio e Marco Piattoni, organizza una serata unica all’antico lavatoio comunale di Monteprandone.

“Non c’è niente di meglio che stare fermi, in silenzio a fissare un posto ove si hanno ricordi migliori e l’immaginazione ti riporta in luoghi mai vissuti – spiegano gli organizzatori – noi vi vogliamo portare a far festa in un lavatoio, dove non molto tempo fa le nostre nonne andavano a sfregare, strizzare, spazzolare e battere le biancherie di casa. Si credeva che se una giovane donna facendo il bucato si fosse bagnata le ginocchia avrebbe sposato un ubriacone, basti pensare che il sopraggiungere del maltempo dopo che in famiglia si era fatto il bucato, fosse indizio di malumore tra moglie e marito. Noi amiamo le tradizioni e i tempi passati e li riproponiamo”.

Si inizia alle ore 19 di giovedì 25 luglio con un ricchissimo buffet e uno show cooking con piatti della tradizione, vini artigianali, che accompagnato da tanta buona musica. Il costo è 15 euro. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: Alessio 3496421317.

