MONTEPRANDONE – In vista del concerto di Mr Rain, in programma mercoledì 24 luglio, in piazza dell’Unità a Centobuchi di Monteprandone, ecco un video-saluto girato dal rapper che lo scorso 20 luglio ha aperto il Jova Beach Party a Barletta.

“Vi aspetto, non potete mancare” è l’appello che fa l’artista ai suoi sostenitori.

Il concerto ad ingresso gratuito è organizzato dal Comune di Monteprandone con il sostegno del Bacino Imbrifero Montano del Tronto e la direzione artistica della Seventeen Eventi.

Ad aprire il concerto, due artisti sambenedettesi che si stanno facendo strada nel panorama musicale nazionale e locale. Si tratta di Valentini, al secolo Mattia Valentini, già producer dell’artista Enigma, ha remixato il brano “Senso dell’Odio” di Salmo e collaborato con dj Molella e di Andrea Bernardini in arte J-And, rapper classe 1990, negli anni si è fatto conoscere sul web con canzoni come “Lu Mare”, “Esta noche” e “#Chaparrita”. La nuova hit dell’estate si intitola “Clavala (Boom Boom)” e, come nelle ultime fatiche musicali, J.And si avvale della collaborazione del producer Giulio jay.

