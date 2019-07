Gli inquirenti invitano, inoltre, ulteriori persone presenti al momento dei fatti e non ancora ascoltate, a offrirsi spontaneamente per collaborare all’inchiesta

PORTO SANT’ELPIDIO – Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Porto Sant’Elpidio tesi a ricostruire l’esatta dinamica che ha cagionato il principio di annegamento della minore, nel pomeriggio di domenica 21 luglio scorso, presso la piscina “Laguna” del Centro Vacanze “La Risacca” di Porto Sant’Elpidio. La bimba resta in prognosi riservata all’ospedale di Ancona. Diverse le persone sinora ascoltate dai militari che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere installate.

Continuano invece le ricerche della prima soccorritrice, una donna che per prima raggiungeva la bambina, estraendola dall’acqua, e che i Carabinieri vorrebbero ascoltare per acquisire ulteriori elementi per la ricostruzione dell’esatta dinamica e che invitano a portarsi presso la Stazione Carabinieri di Porto Sant’Elpidio o diversamente a prendere contatti con loro (0734/992282).

Gli inquirenti invitano, inoltre, ulteriori persone presenti al momento dei fatti e non ancora ascoltate, a offrirsi spontaneamente per collaborare all’inchiesta.

