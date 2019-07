SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sta per entrare nel vivo la Festa della Madonna della Marina, uno degli appuntamenti più popolari del calendario sambenedettese, che storicamente richiama anche tantissime persone dal comprensorio, oltre ai turisti che trascorrono le loro vacanze nella parte finale del mese di luglio.

Per questo la Polizia Municipale offre alcuni consigli per ridurre i disagi a chi si muoverà in auto per partecipare alla festa prevista nel fine settimana. Poiché, a differenza degli anni passati, l’area dell’ex galoppatoio sarà occupata dalla “Bobo Summer Cup”, si suggerisce di evitare di arrivare in centro con l’auto ma di utilizzare i parcheggi nella zona nord della città che distano pochi minuti a piedi da piazza Mar del Plata, alle spalle del faro, dove si svolge la festa. I parcheggi segnalati sono quelli di piazza del Pescatore, quello nuovo a nord dell’ex stadio Ballarin e, spostandosi verso il centro, quelli di via Calatafimi, piazza San Giovanni Battista e piazza Garibaldi.

Si ricorda inoltre che, per consentire lo svolgimento dello spettacolo delle fontane danzanti alla Rotonda D’Acquisto di Porto d’Ascoli, giovedì 25 luglio sarà chiuso al traffico il tratto finale di via del Mare, all’intersezione con via dei Laureati. Anche i mezzi pubblici provenienti da via dei Mille non potranno giungere in via del Mare ma dovranno svoltare i via Bellini per riprendere il lungomare

