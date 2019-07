Palco pronto per il concerto del noto cantante Indie, aprirà l’evento l’artista Myss Keta. Sabbia e tribune in allestimento per il torneo di footvolley tra ex celebrità del calcio italiano e non solo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera si prepara ad una settimana densa di eventi.

Nel fine settimana si terrà la Festa della Marina e molte sono le iniziative in programma come svelato il 22 luglio, in conferenza stampa, a San Benedetto del Tronto.

Ma spazio anche alla musica, allo sport e alla beneficenza.

Si parte stasera, 23 luglio, con il concerto di Calcutta al Porto Turistico: palco ormai pronto e cancelli che saranno aperti dalle 18 (ritiro accrediti e biglietti comprati online dalle 16 circa all’ingresso di Mar del Plata). Il noto cantante indie si esibirà intorno alle 22 mentre l’evento sarà aperto alle 21 dalla famosa artista Myss Keta. Il concerto ha registrato il “sold out”.

Si lavora anche all’ex Galoppatoio dove dalla mattinata del 23 luglio è arrivata la sabbia per il torneo di footvolley organizzato da Christian Vieri che vedrà la partecipazione di ex calciatori che hanno fatto la storia del pallone in Italia e non solo. Previsti anche personaggi dello spettacolo e il comico Pucci. Tutto questo dal 26 al 28 luglio, il 25 presentazione della Bobo Summer Cup a San Benedetto. Il ricavato andrà in beneficenza ad una Onlus.

Insieme alla sabbia sono arrivate le tribune per l’allestimento dell’Arena dove Vieri & Co, ma anche giocatori amatoriali, si fronteggeranno.

