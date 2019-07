Protagonista il Mago Lorian in piazza Fazzini, evento gratuito

GROTTAMMARE – Torna l’ appuntamento con la magia nell’ estate grottammarese.

In scena nella serata Mercoledi 24 Luglio, il secondo atto della fortunata rassegna Notti Magiche 2019, kermesse omaggio al mondo magico italiano.

Protagonista il famoso Mago Lorian, autentico talento nazionale.

Micromagia, illusionismo, alto coinvolgimento ed interazione con il pubblico: questi gli ingredienti dello spettacolo, autentici cavalli di battaglia del giovane mago di Lanciano, diplomatosi all’Accademia nazionale di magia italiana.

Uno show unico ed imperdibile nella centralissima Piazza Fazzini ad ingresso libero, pensato al mondo della famiglia e dei bambini.

La serata verrà introdotta dall’ associato del Lido degli Aranci Giuseppe Cameli, che insieme al presidente Alessandro Ciarrocchi, esprime profonda soddisfazione per il positivo avvio della manifestazione 2019:

“Anche quest’anno gli spettacoli nelle piazze grottammaresi si stanno rivelando un autentico momento di condivisione con il mondo della famiglia, residente e vacanziera della nostra città.

La magia è arte nobile ed elegante, capace di far sognare ed entusiasmare grandi e piccini; per noi è una continua scoperta, di spettacolo in spettacolo, delle sue enormi potenzialità e cercheremo di ampliare sempre più l’offerta artistica degli interpreti.

Obiettivo è quello di fare di Grottammare, negli anni futuri ,un capoluogo della magia del centro Italia; mission che condividiamo con l’amministrazione comunale ed il sindaco Enrico Piergallini, ideatore e sostenitore di questo progetto artistico.”

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.