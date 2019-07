Sospesa la licenza per sette giorni

MONTE SAN PIETRANGELI – La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Fermo, il 22 luglio, ha notificato il provvedimento di sospensione dell’attività, il Tulps, al titolare di un esercizio pubblico situato nel comune di Monte San Pietrangeli.

L’adozione di tale provvedimento nasce alla conclusione di una serie di mirate attività di controllo operate da personale dell’Arma dei Carabinieri ed è da inserirsi nell’ambito della più generale intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

Il bar, oggetto del provvedimento, “è risultato essere un ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e pericolosi per l’ordine pubblico nonché scenario di liti tra avventori e per tali motivi, con il suddetto atto che prescinde dalla diretta responsabilità del titolare dell’esercizio, il Questore di Fermo ha decretato la temporanea sospensione della licenza per la durata di giorni sette”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.