SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è lo sfidante per la prima uscita ufficiale della Samb in questa stagione: il 4 agosto, domenica, a Imola contro l’Imolese. La garà sarà valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia con l’orario, però, che è ancora da definire.

Il 24, dopodomani, i rossoblu si alleneranno in vista della partita con un’amichevole contro la Salernitana, in programma a San Gregorio Magno (in provincia di Salerno) alle ore 17 e 30. Il 28, poi, un allenamento congiunto con il Siena, con partitella annessa a Roccaporena ma che sarà chiusa al pubblico per motivi di sicurezza.

Intanto Paolo Montero, ieri, ha parlato ai microfononi della società rossoblu. “I ragazzi lavorano benissimo in questi prima settimana di ritiro, con tanta intensità. Non possiamo fargli una critica anche se cerchiamo il pelo nell’uovo. Adesso aspettiamo la partita di mercoledì che è la prova del nove, così come l’amichevole con il Siena”. Poi sulla prima ufficiale: “Stiamo preparando il fuoco in vista del 4 agosto”.

#roccaporena2019 mister Paolo Montero ai nostri microfoni🎙 Gepostet von Sambenedettese Calcio am Sonntag, 21. Juli 2019

