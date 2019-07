Siamo precisamente in Piazza Marche. “Non si può permettere una cosa del genere, inconcepibile nel mese di luglio e agosto con i turisti, una vergogna”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lasciamo spazio a una segnalazione di un cittadino residente in Viale De Gasperi. Il nostro lettore ci allega delle foto di Piazza Marche, situata fra via Abruzzi e via Monte S.Michele con un angolo praticamente destinato a discarica di mobilio di vario genere.

“Sono giorni, almeno da giovedì, che il materiale è stato abbandonato in quella che chiamiamo Piazza Marche” ci dice il cittadino che allega delle foto scattate da un balcone che si affaccia proprio sul cumulo di materiali. “Non si può permettere una cosa del genere, inconcepibile nel mese di luglio e agosto con i turisti, una vergogna”.

