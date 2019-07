Il 67enne era molto conosciuto in città per il suo impegno nel sociale. “Mi piace ricordare il più recente, l’apertura del giardino della villa Rambelli alle attività dell’associazione Antropos che lo ha sempre supportato” dichiara il sindaco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lutto in Riviera.

E’ morto all’età di 67 anni Claudio Tribuiani, personaggio molto conosciuto a San Benedetto e dintorni.

La città piange la scomparsa di una persona che ha dato molto dal punto di vista sociale.

“Apprendo con dolore dell’improvvisa scomparsa di Claudio Tribuiani a cui mi legava un’amicizia sin dai tempi dell’infanzia. Le difficoltà che la vita gli aveva posto di fronte non lo avevano piegato, anzi era riuscito a trasformare uno svantaggio in un formidabile stimolo ad impegnarsi per migliorare le persone con i suoi stessi problemi – dichiara il sindaco Pasqualino Piunti in una nota – Era una fucina di progetti”.

Il primo cittadino aggiunge: “Claudio, tanti portati a termine grazie soprattutto alla sua determinazione nel coinvolgere soggetti istituzionali e privati che non potevano negargli il loro apporto. Mi piace ricordare il più recente, l’apertura del giardino della villa Rambelli alle attività dell’associazione Antropos che lo ha sempre supportato: quel parco ora continuerà a vivere anche nel suo ricordo”.

