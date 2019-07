Viaggio itinerante fra costa ed entroterra, la puntata andrà in onda stasera, 22 luglio

GIULIANOVA – Saranno Giulianova e le meraviglie della provincia teramana le protagoniste della settima puntata della trasmissione “Sei in un Paese meraviglioso”, produzione televisiva di Autostrade per l’Italia in onda su Sky Arte.

L’appuntamento è oggi, 22 luglio, alle 21.30.

A Giulianova Alta la prima tappa di un tour che conduce alla scoperta dei gioielli rinascimentali della zona. Il duomo di San Flaviano, monumento rinascimentale in cotto dalla rara pianta ottagonale, con brani di affreschi cinquecenteschi nella cripta.

A Teramo è la volta dello straordinario paliotto d’argento cesellato, capolavoro rinascimentale che si ammira nel Duomo, custode anche del celebre polittico di Jacobello del Fiore. Nella Chiesa di San Domenico si scopre l’edicola con pregiate statue di terracotta e affreschi quattrocenteschi, mentre a Santa Maria delle Grazie stupisce la bellissima Madonna con Bambino.

A Campli si passeggia tra nuclei murati con palazzi patrizi, nobili case e chiese pregevoli impreziosite da opere pittoriche rinascimentali.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.