CUPRA MARITTIMA – Fuoco alle prime ore del 21 luglio in collina. Per ben due volte.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle campagne di Cupra vicino Contrada San Giacomo per delle sterpaglie in fiamme. Spento il rogo, sono tornati in caserma. Era da poco passata l’una di notte.

Ma il rientro è durato poco dato che è giunta un’altra segnalazione di un rogo nelle vicinanze sempre di Contrada San Giacomo a Cupra. E altro intervento dei pompieri stavolta fino alle 4.

L’ombra, purtroppo, del dolo in una zona già interessata dagli incendi in passato. Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone o cose.

