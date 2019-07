In azione al centro Municipale, carabinieri e Fiamme Gialle

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli dalla serata del 20 luglio fine alle prime ore del 21.

In azione al centro di San Benedetto Municipale, carabinieri e Guardia di Finanza.

Sono stati controllati diversi pubblici esercizi. Accertate due violazioni per mancanza certificato di impatto acustico e quindici violazioni per mancanza di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico.

