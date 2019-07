SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ricco programma di semifinali il 20 luglio al Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto.

Parliamo della “San Benedetto Tennis Cup”. Dopo aver sconfitto in un derby tutto azzurro Roberto Marcora, Federico Gaio affronterà in semifinale non prima delle 21.15 l’argentino Renzo Olivo. Estenuante e sofferta la vittoria di Ale Giannessi che in 3 set (7-6 al terzo) è riuscito a spuntarla sul connazionale Andrea Arnaboldi in una sfida tra mancini. Alessandro incontrerà Andrej Martin che sembra sempre passeggiare sui campi della Riviera delle Palme non prima delle 19.30. La finale di doppio sarà una sfida tra Croazia e Perù: i fratelli gemelli non distinguibili Ivan e Matej Sabanov contro i peruviani Galdos e Varillas.

Ancora pochi posti disponibili in vendita per le giornate di sabato e domenica 20 e 21 luglio. Biglietteria aperta dalle ore 16.30.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.